Vogelgrippe in der Altmark ausgebrochen: 19.000 Puten müssen sterben

Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in einer Putenmastanlage in Roxförde sind 19.000 Tiere gekeult worden.

Von Jörg Schurig

Roxförde - Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in einer Putenmastanlage in Roxförde (Altmark) sind 19.000 Tiere gekeult worden.

In der Altmark mussten 19.000 Puten gekeult werden. (Symbolbild)  © Philip Dulian/dpa

Entsprechende Medienberichte bestätigte das Landratsamt Altmarkkreis Salzwedel heute.

Der Ausbruch der Seuche war am Freitag festgestellt worden.

Der Altmarkkreis Salzwedel hatte zuletzt als Reaktion auf die Geflügelpest bei Wildvögeln an der Stallpflicht für Hühner, Enten und Gänse festgehalten.

Andere Regionen in Sachsen-Anhalt hatten Schutzmaßnahmen inzwischen schon wieder aufgehoben.

Titelfoto: Philip Dulian/dpa

