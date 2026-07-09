Bund ändert Strategie: Neue Perspektive für Braunkohle-Kraftwerk Schkopau

Schkopau - Das Braunkohlekraftwerk Schkopau (Saalekreis) könnte bessere Chancen auf eine Zukunft als Gaskraftwerk erhalten.

Der Kamin des Kraftwerks Schkopau ist 200 Meter hoch. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Grund ist eine geplante Änderung der Kraftwerksstrategie der Bundesregierung, durch die Standorte in Ost- und Norddeutschland bei künftigen Ausschreibungen stärker berücksichtigt werden sollen. Das teilte das Energieministerium Sachsen-Anhalt mit.

Hintergrund ist der geplante Bau neuer Gaskraftwerke, die einspringen sollen, wenn Wind- und Solarenergie nicht ausreichen. Nach den bisherigen Plänen sollten bis zu zwei Drittel der neuen Kraftwerkskapazitäten bevorzugt im sogenannten netztechnischen Süden entstehen. Künftig soll dieser sogenannte Südbonus erst greifen, nachdem ein Drittel der Zuschläge an Standorte im Norden gegangen ist. Zu dieser Region zählt auch Sachsen-Anhalt.

Energieminister Armin Willingmann (SPD, 63) begrüßte den Kurswechsel. "Für Sachsen-Anhalt ist es eine gute Nachricht, dass der Süden Deutschlands bei der Kraftwerksstrategie nicht mehr so einseitig bevorzugt wird", sagte der SPD-Politiker.