Härtefallkommission: 30 Geflüchtete dürfen vorerst in Sachsen-Anhalt bleiben

Magdeburg - Die Härtefallkommission hat im vergangenen Jahr drei Familien und 17 weiteren Personen aus dringenden persönlichen oder humanitären Gründen zu einer befristeten Aufenthaltserlaubnis in Sachsen-Anhalt verholfen.

Die Entscheidungen der Härtefallkommission seien laut Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU) leichtgefallen. (Archivbild) © Peter Gercke/dpa

Es handelte sich um insgesamt 30 Menschen aus Russland, Armenien, Georgien, Irak, Burkina Faso, Iran, Libanon, Mali, Marokko, Namibia, Serbien und Syrien, wie die Kommission in Magdeburg bekannt gab.

Die Härtefallkommission besteht seit dem Jahr 2005 und prüft Fälle von in Sachsen-Anhalt lebenden Ausländern, die rein rechtlich das Land verlassen müssten.

Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder untersuchen, ob es dringende humanitäre oder persönliche Gründe für eine weitere Anwesenheit gibt. Das Gremium gibt eine Empfehlung ab, die Entscheidung liegt bei der Innenministerin.

Die Entscheidungen der Härtefallkommission seien auch im vergangenen Jahr durchweg so fundiert begründet gewesen, dass ihr die Zustimmung leichtgefallen sei, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU).

Ein Antrag kann jeweils mehrere Personen umfassen, etwa eine Familie. Insgesamt hat die Härtefallkommission im vergangenen Jahr 20 Härtefallersuchen beschlossen. Damit wurde 17 Menschen, darunter ein minderjähriges Kind sowie drei Familien mit insgesamt zehn minderjährigen Kindern eine zunächst für ein Jahr befristete Aufenthaltserlaubnis erteilt.