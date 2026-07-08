Reaktion auf Heidebad-Debatte: Projekt setzt auf Rettungsschwimmer mit Migrationshintergrund

Halle (Saale) - Nach Diskussionen um an die Sprachkenntnis geknüpfte Einlassregeln in einem Strandbad in Halle sammelt ein Verein nun Spenden für die Ausbildung von Rettungsschwimmern mit Migrationsgeschichte.

Mitte Juni war der Betreiber des Heidebads bundesweit in die Kritik geraten, nachdem er angekündigt hatte, Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse nicht mehr einzulassen. (Archiv) © Heiko Rebsch/dpa

Das Projekt sei auf drei Jahre ausgelegt und unter dem Motto "Nicht ausschließen. Befähigen" geplant, teilte die Hallesche Jugendwerkstatt mit. Neben der Ausbildung sollen auch Schwimmkurse für geflüchtete Frauen und Mädchen angeboten werden. Zuvor hatte der "Mitteldeutsche Rundfunk" berichtet.

Der Betreiber des Heidebads in Halle, Mathias Nobel, war bundesweit in Kritik geraten, als er öffentlich machte, in das Strandbad nur noch Menschen einlassen zu wollen, die ausreichend Deutsch sprechen, um die Haus- und Baderegeln zu verstehen. Unter anderem die Stadt Halle hatte daraufhin die Rücknahme dieser Entscheidung gefordert.

Später einigte sich Nobel unter anderem mit Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) darauf, dass in dem Bad mehrsprachige Hinweistafeln aufgestellt werden sollen.