Digitale Autozulassung in Teilen Sachsen-Anhalts weiterhin nicht möglich

Magdeburg - Bei der digitalen Zulassung von Fahrzeugen hängt Sachsen-Anhalt deutlich hinterher. Wie aus einer Übersicht des Kraftfahrtbundesamts (KBA) in Flensburg hervorgeht, ist in insgesamt 5 von 14 Landkreisen in Sachsen-Anhalt die digitale Zulassung nicht möglich.

In insgesamt fünf von 14 Landkreisen in Sachsen-Anhalt die digitale Zulassung nicht möglich. (Symbolbild) © Arne Immanuel Bänsch/dpa/dpa-tmn

Wie aus einer Übersicht des Kraftfahrtbundesamts (KBA) in Flensburg hervorgeht, ist in insgesamt fünf von 14 Landkreisen in Sachsen-Anhalt die digitale Zulassung nicht möglich.

Bundesweit ist das insgesamt nur bei 15 von 401 Kreisen und kreisfreien Städten der Fall. Mit dem Dienst i-Kfz soll es möglich sein, je nach zuständiger Behörde ein Auto online an-, um- oder abzumelden, ohne zur Zulassungsstelle zu gehen.

Der digitale Dienst wurde seit 2019 schrittweise eingeführt, ab September 2023 hatte der Bund die Voraussetzungen für automatisierte Verfahren geschaffen.

Sachsen-Anhalt kommt bei der digitalen Autozulassung nach Angaben des Infrastrukturministeriums langsamer voran als geplant.

"Beim Thema i-Kfz haben wir in Sachsen-Anhalt den angestrebten Stand leider noch nicht erreicht", teilte das Ministerium auf Anfrage mit. Umso wichtiger sei, dass die zuständigen Kreisverwaltungen den Digitalisierungsprozess konsequent und mit Tempo vorantreiben würden.