Fast acht Prozent aller Einwohner: Menschen aus 173 Nationen leben in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale) - Fast acht Prozent der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt haben keinen deutschen Pass. Woher sie kommen, wie sich ihre Zahl entwickelt hat und was beim Alter auffällt.

Rund 168.400 Einwohner (7,9 Prozent) in Sachsen-Anhalt haben eine ausländische Staatsangehörigkeit. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

In Sachsen-Anhalt leben Menschen aus fast allen Staaten der Welt. Ende letzten Jahres hatten rund 168.400 Einwohner eine ausländische Staatsangehörigkeit - das entspricht 7,9 Prozent der Bevölkerung oder etwa jedem 13. Menschen.

Vertreten waren insgesamt 173 Nationalitäten, wie das Statistische Landesamt anlässlich des Weltbevölkerungstags (11. Juli) mitteilte.

Mehr als die Hälfte der ausländischen Bevölkerung stammte aus Europa. Die größten Gruppen kamen aus der Ukraine (33.300 Menschen), Syrien (26.303), Polen (12.493), Rumänien (9293) und Afghanistan (8332).

Im Vergleich zu vor zehn Jahren ist der Anteil der Menschen ohne deutschen Pass deutlich gestiegen. Ende 2015 lebten rund 87.900 ausländische Staatsangehörige im Land, ihr Bevölkerungsanteil lag damals bei 3,9 Prozent.

Auffällig ist auch der Altersunterschied: Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit waren Ende 2025 im Durchschnitt 31 Jahre und sechs Monate alt.