Durchs Toilettenfenster entwischt: 17-jährigem Schützen gelingt spektakuläre Flucht

Wittenberg - Nach Schüssen mit einer Luftdruckwaffe auf zwei Männer in Wittenberg sitzt ein 17-Jähriger in Untersuchungshaft.

Der Jugendliche soll am Dienstag mit einer Luftdruckwaffe auf andere Personen geschossen und dabei zwei Männer leicht verletzt haben. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Jugendliche soll am Dienstagabend nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen mehrfach auf die andere Gruppe geschossen haben, teilten die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau und die Polizei mit.

Dabei wurden den Angaben zufolge zwei Männer leicht verletzt.

Ein 22-Jähriger erlitt Verletzungen am Bein, ein 27-Jähriger eine Verletzung im Gesicht. Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen.

Die mutmaßliche Tatwaffe, eine Luftdruckwaffe, stellten die Ermittler sicher.

Solche Waffen verschießen Geschosse mit Druckluft statt Schießpulver.