Durchs Toilettenfenster entwischt: 17-jährigem Schützen gelingt spektakuläre Flucht
Von Daniel Josling
Wittenberg - Nach Schüssen mit einer Luftdruckwaffe auf zwei Männer in Wittenberg sitzt ein 17-Jähriger in Untersuchungshaft.
Der Jugendliche soll am Dienstagabend nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen mehrfach auf die andere Gruppe geschossen haben, teilten die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau und die Polizei mit.
Dabei wurden den Angaben zufolge zwei Männer leicht verletzt.
Ein 22-Jähriger erlitt Verletzungen am Bein, ein 27-Jähriger eine Verletzung im Gesicht. Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen.
Die mutmaßliche Tatwaffe, eine Luftdruckwaffe, stellten die Ermittler sicher.
Solche Waffen verschießen Geschosse mit Druckluft statt Schießpulver.
Flucht durch Toilettenfenster
Gegen den 17-Jährigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Das Amtsgericht Wittenberg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl.
Vor seiner Einlieferung gelang dem Jugendlichen jedoch zunächst die Flucht. Nach der Verkündung des Haftbefehls entwich er laut Polizei durch ein Toilettenfenster des Gerichtsgebäudes.
Bei der sofort eingeleiteten Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, wurde der 17-Jährige noch am selben Tag in der Wittenberger Innenstadt wieder gefasst.
Anschließend wurde er ohne weitere Vorkommnisse in eine Jugendarrestanstalt gebracht.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa