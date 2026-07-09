Wegen Unterrichtsausfall in Sachsen-Anhalt: Knapp 28.000 Zeugnisnoten nicht vergeben

Magdeburg - Wegen ausgefallenen Unterrichts hat es zuletzt bei fast 28.000 Schülerinnen und Schülern in Sachsen-Anhalt in einzelnen Fächern keine Noten auf dem Halbjahreszeugnis gegeben.

Am häufigsten waren die Fächer Musik und Hauswirtschaft betroffen. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie das Bildungsministerium auf eine Anfrage der Linken mitteilte, fehlten bei 27.842 Schülern auf dem Halbjahreszeugnis des vergangenen Schuljahres Noten.

Am häufigsten war das laut der Übersicht des Ministeriums in den Fächern Musik und Hauswirtschaft der Fall. Bei den Schulformen waren demnach vor allem Sekundarschulen betroffen. Zuerst hatte die "Magdeburger Volksstimme" berichtet.

"Wenn wegen des Lehrkräftemangels an den Sekundarschulen inzwischen schon auf mehr als 40 Prozent der Zeugnisse einzelne Noten fehlen, weil das Fach nicht unterrichtet werden konnte, dann hat das gravierende Folgen", sagte der bildungspolitische Sprecher der Linken, Thomas Lippmann (64).

"Dauert der Ausfall über mehrere Jahre an, kann das eine angestrebte Berufsausbildung oder den Wechsel an ein Gymnasium behindern und den Bildungsweg massiv einschränken."