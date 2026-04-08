Freibadsaison in Gefahr? Sachsen-Anhalt fehlen Rettungsschwimmer

Magdeburg - Fällt der Sommer ins Wasser? In Sachsen-Anhalt fehlen vielerorts Rettungsschwimmer für die anstehende Freibadsaison.

Sachsen-Anhalt gehen die Rettungsschwimmer und Bademeister aus. © Moritz Frankenberg/dpa

Vor allem mangele es an ausgebildeten Bademeistern, die hauptberuflich in den Schwimmbädern arbeiten könnten, sagte ein Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Sachsen-Anhalt der Deutschen Presse-Agentur. Als Folge hätten manche Schwimmbäder kürzer geöffnet, besonders im ländlichen Raum, hieß es.

Etwa in Halle und Magdeburg werden aktuell Rettungsschwimmer gesucht. Ob deshalb Bäder in diesem Sommer früher schließen müssten, können die Stadtverwaltung Magdeburg und die Bäder Halle GmbH bisher nicht sagen. Das Nordbad in Halle soll aber wie geplant öffnen.

Bereit für den Sommer ist das Erlebnisbad Roßlau in Dessau-Roßlau: Schon jetzt gibt es nach Angaben der Stadt ausreichend Rettungsschwimmer.

Für die kommende Saison wurde ein neuer Mitarbeiter eingestellt, wie die Stadtverwaltung mitteilte.