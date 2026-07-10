Frischer Online-Auftritt: Polizei sucht nach Eigentümern von Wertsachen
Magdeburg – Das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen-Anhalt hat seine Fahndungsseite im Internet neu aufgestellt. Bürger sollen dort künftig schneller erkennen, wobei die Polizei ihre Hilfe braucht.
Die Veröffentlichungen sind nun in mehrere Bereiche aufgeteilt. Neben Fahndungen nach Personen, gesuchten Gegenständen sowie Kunst- und Kulturgütern gibt es jetzt auch eine neue Rubrik für aufgefundene Gegenstände, teilte das LKA mit.
Dabei geht es nicht um klassische Fundsachen. Veröffentlicht werden Dinge, die im Zusammenhang mit Ermittlungen sichergestellt wurden, aber bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden konnten.
Das betrifft zum Beispiel Schmuck oder andere Wertgegenstände. Solche Stücke haben oft keine Seriennummer oder eindeutige Kennzeichnung.
Bilder und Beschreibungen sollen deshalb dabei helfen, die ursprünglichen Besitzer zu finden.
Ein aktuelles Beispiel gibt es aus Dessau-Roßlau. Dort wurden mehrere Schmuckstücke sichergestellt, deren Herkunft noch unklar ist.
Wer Gegenstände wiedererkennt, soll sich an die jeweils genannte Polizeidienststelle wenden.
Auch bei Fahndungen nach Personen bittet das LKA ausdrücklich um Hinweise. Wer eine gesuchte Person erkennt, sollte diese allerdings nicht selbst ansprechen oder konfrontieren, sondern die Polizei informieren.
Titelfoto: Bildmontage: Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt