Gasleitung beschädigt! Havarie in Sachsen-Anhalts Norden behoben

Stendal - Havarie im Norden Sachsen-Anhalts ! In Stendal wurde eine Gasleitung beschädigt. Inzwischen konnte alles behoben werden.

Bei Erdarbeiten wurde in Stendal eine Gasleitung beschädigt. (Symbolbild) © 123RF/bulkabulka26

In den Abendstunden des Freitags fanden in der Wilsnacker Straße, auf Höhe der Hausnummer 2, in Stendal Erdarbeiten statt, wobei eine Gasleitung beschädigt wurde.

Zunächst war die Bedrohungslage unklar und die Stelle wurde in einem Radius von etwa 300 Metern abgesperrt.

Wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte, wurde glücklicherweise festgestellt, dass die Gasleitung nur geringfügig beschädigt worden war und keine Gefahr vorlag.

Der Radius wurde dann auf etwa 50 Meter beschränkt. Die Leitung wurde durch den zuständigen Energieversorger zügig und vollständig abgedichtet.

Gegen 1.30 Uhr am Samstagmorgen konnte der Einsatz beendet werden.