Gefährlicher Rucksack-Inhalt: 38-Jähriger mit Pistolen und Stichwaffe erwischt

Bitterfeld - Den richtigen Riecher hatten Bundespolizisten am Freitag in der Haupthalle des Bitterfelder Bahnhofes. Als sie einen Mann kontrollierten, verbargen sich gleich mehrere bedenkliche Gegenstände in seinem Rucksack.

Die Beamten stellten die gefundenen Gegenstände sicher. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Der 38-Jährige fiel ihnen gegen 16.40 Uhr auf. Daraufhin stellten die Beamten den Mann fest und unterzogen ihn einer Kontrolle.

In seinem Rucksack wurden sie dann fündig. Neben einer Bajonett-Stichwaffe spazierte der 38-Jährige mit einer Softair-Maschinenpistole und einer Schreckschusspistole herum.

Die Magazine der Waffen sind zwar leer gewesen, trotzdem: "Für die Letztgenannte konnte er keine erforderliche Berechtigung vorweisen", hieß es seitens der Bundespolizei.