Stattlicher Hengst soll Babys machen: Bei Herbert und seinen Mädels "geht es schon mal sehr ruppig zu"

Dessau - Er ist wieder da, reifer als zuvor und hat offensichtlich keine Zeit zu verlieren: Nach gut zweieinhalb Jahren im Exil im Zoopark Erfurt ist Waldeselhengst Herbert als stattlicher Prachtkerl mit klarer Mission in den Tierpark Dessau zurückgekehrt.

Am Samstag kehrte Waldeselhengst Herbert nach zweieinhalb Jahren im Exil nach Dessau zurück. © Tierpark Dessau

Hier soll er für Nachwuchs sorgen und damit seinen Teil für das weitere Bestehen der bedrohten Haustierrasse beitragen. Beim Anblick seiner neuen Mitbewohnerinnen Maike und Wilma zeigte der Hengst sich wie erwartet von seiner temperamentvollen Seite.

"Herbert hat die beiden Stuten gleich nach seiner Ankunft feurig umworben", sagt Tierparkleiter Jan Bauer. "Eselliebe ist nicht sehr harmonisch, sondern eher temperamentvoll. Dabei geht es schon mal sehr ruppig zu."

Aktuell sind die drei Esel noch in einem Gehege gegenüber vom Buddelplatz untergebracht, wo sie auf den Umzug auf den Anhaltischen Lehrbauernhof warten.



Dort ist ihr neues Domizil momentan jedoch noch von Dromedaren bewohnt, die wiederum auf die Fertigstellung ihres neuen Geheges warten. Der erste Spatenstich dafür soll noch in diesem Jahr erfolgen.