Großrazzia deckt Drogenhandel auf: Zwei Männer festgenommen

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Bei einer groß angelegten Durchsuchungsaktion nahmen fast 70 Polizeibeamte mehrere Wohnungen und Gartengrundstücke in Sachsen-Anhalt unter die Lupe - mit Erfolg

Von Lisa Marie Peisker

Teuchern - Bei einer groß angelegten Durchsuchungsaktion nahmen fast 70 Polizeibeamte mehrere Wohnungen und Gartengrundstücke in Sachsen-Anhalt unter die Lupe - mit Erfolg.

Der Verdacht liegt nahe, dass die Gruppe mit Crystal Meth gedealt hat. (Symbolbild)
Der Verdacht liegt nahe, dass die Gruppe mit Crystal Meth gedealt hat. (Symbolbild)  © David-Wolfgang Ebener/dpa

Über ein halbes Kilo Methamphetamin sowie mehrere Kommunikationsmittel konnten sichergestellt werden, erklärte die Polizei.

Zuvor habe man in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Halle "Durchsuchungsbeschlüsse für neun Wohn- und Nebenräume und zwei Gartengrundstücke" erwirken können, so Sprecher Michael Ripke.

Diese habe man in mehreren Ortsteilen von Teuchern sowie Zeitz und Meineweh am Mittwoch vollstreckt.

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Insgesamt stehen sieben Deutsche im Alter von 23 bis 59 Jahren unter Tatverdacht. Zwei Männer (23, 36) wurden festgenommen.

Ihnen wird der gemeinschaftliche illegale Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen vorgeworfen. "Die Maßnahmen in diesem Zusammenhang werden fortgeführt", hieß es weiter.

Titelfoto: David-Wolfgang Ebener/dpa

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