Kinderaugen strahlen: Lichterfahrt begeistert Wernigerode

In Wernigerode zogen am Samstagabend wieder festlich geschmückte Feuerwehren durch die Stadt. Die Wagen aus dem Feuerwehrmuseum waren Teil der Lichterfahrt.

Von Christian Grube

Wernigerode - Die traditionelle Lichterfahrt des Feuerwehrmuseums in Wernigerode (Landkreis Harz) zog auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher an.

Zahlreiche Besucher warteten auf die geschmückten Autos.  © Christian Grube

Entlang der festlich beleuchteten Route versammelten sich viele Menschen, um die funkelnden Fahrzeuge zu bestaunen.

Besonders die Kinder freuten sich über den Besuch des Weihnachtsmanns und kleine süße Überraschungen, die verteilt wurden.

Die Fahrt startete am Heltauer Platz und führte durch die historische Altstadt über die Gustav‑Petri‑Straße, Breite Straße und Grüne Straße.

Auf der Strecke präsentierten sich die Fahrzeuge des Feuerwehrmuseums sowie der Freiwilligen Feuerwehr Wernigerode, die mit ihren Lichtern für ein strahlendes Spektakel sorgten.

Die historischen Wagen wurden liebevoll geschmückt und sorgten für strahlende Kinderaugen.
Die historischen Wagen wurden liebevoll geschmückt und sorgten für strahlende Kinderaugen.  © Christian Grube

Die Kombination aus leuchtenden Fahrzeugen, fröhlichen Kindern, weihnachtlicher Stimmung und der romantischen Altstadtkulisse machte die Lichterfahrt zu einem einzigartigen Erlebnis und unvergesslichen Highlight der Vorweihnachtszeit.

