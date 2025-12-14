Kinderaugen strahlen: Lichterfahrt begeistert Wernigerode
Von Christian Grube
Wernigerode - Die traditionelle Lichterfahrt des Feuerwehrmuseums in Wernigerode (Landkreis Harz) zog auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher an.
Entlang der festlich beleuchteten Route versammelten sich viele Menschen, um die funkelnden Fahrzeuge zu bestaunen.
Besonders die Kinder freuten sich über den Besuch des Weihnachtsmanns und kleine süße Überraschungen, die verteilt wurden.
Die Fahrt startete am Heltauer Platz und führte durch die historische Altstadt über die Gustav‑Petri‑Straße, Breite Straße und Grüne Straße.
Auf der Strecke präsentierten sich die Fahrzeuge des Feuerwehrmuseums sowie der Freiwilligen Feuerwehr Wernigerode, die mit ihren Lichtern für ein strahlendes Spektakel sorgten.
Die Kombination aus leuchtenden Fahrzeugen, fröhlichen Kindern, weihnachtlicher Stimmung und der romantischen Altstadtkulisse machte die Lichterfahrt zu einem einzigartigen Erlebnis und unvergesslichen Highlight der Vorweihnachtszeit.
Titelfoto: Christian Grube