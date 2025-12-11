Karls Erlebnis-Dorf kommt in den Harz: Wann ist die Eröffnung?

Bis 2028 soll in Wernigerode im Harz auf über 12 Hektar ein Karls Erlebnis-Dorf entstehen.

Von Simon Kremer

Wernigerode - Die Gerüchte stimmen: Eine neue Attraktion rund um das Thema Erdbeeren soll bis 2028 im Harz entstehen. Das vor allem im Norden und Osten Deutschlands bekannte Unternehmen Karls plant ein neues Erlebnis-Dorf in Wernigerode.

Im Harz entsteht bis 2028 ein neues Karls Erlebnis-Dorf.
Im Harz entsteht bis 2028 ein neues Karls Erlebnis-Dorf.  © Sebastian Kahnert/dpa

Es ist das erste Erlebnis-Dorf des Unternehmens in Sachsen-Anhalt, teilte Firmenchef Robert Dahl mit.

Auf rund 12 Hektar soll direkt in Wernigerode das Erlebnis-Dorf entstehen, sagte Dahl. Im optimalen Fall könnten ab dem Frühjahr 2028 die ersten Gäste kommen.

Der Unternehmer rechnet mit Investitionen von rund 30 Millionen Euro. Dauerhaft sollen etwa 180 Arbeitsplätze entstehen, dazu kämen noch einmal etwa 120 bis 130 Jobs für Schüler und Studenten.

Der Bürgermeister von Wernigerode, Tobias Kascha (45, SPD), sprach von der größten touristischen Ansiedlung in der Harzstadt.

Pläne, in den Harz zu kommen, gebe es im Unternehmen schon länger, sagte Firmenchef Dahl. Es habe dann viele Möglichkeiten gegeben und viele Städte seien auf das Unternehmen zugekommen.

"Karls" ist mit seinen Freizeitattraktionen besonders bei Familien beliebt.
"Karls" ist mit seinen Freizeitattraktionen besonders bei Familien beliebt.  © Sina Schuldt/dpa

Karls Erdbeerhof hat sich von einem Erdbeer-Anbaubetrieb zu einer beliebten Kette von Freizeitattraktionen für Familien entwickelt. Insgesamt gibt es bereits sieben Erdbeer-Dörfer, etwa bei Rostock, Berlin und Döbeln (Sachsen).

Ein achtes Erlebnis-Dorf befindet sich derzeit in Oberhausen im Bau.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa

