Harzer Schmalspurbahnen in der Krise: Unterstützung für Wandel gesichert

Wernigerode/Magdeburg - Die Finanzierung der in die Krise geratenen Harzer Schmalspurbahnen ist für die kommenden beiden Jahre und damit für die Phase der Weiterentwicklung gesichert.

Das Bahnunternehmen soll jetzt Pläne für die Zukunft erarbeiten. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Für 2026 und 2027 werde der bestehende Verkehrsvertrag über rund neun Millionen Euro jährlich fortgeführt, so das Infrastrukturministerium in Magdeburg.

Weiterhin unterstütze das Land Sachsen-Anhalt die HSB GmbH bei den laufenden Betriebs- und Investitionskosten, das seien rund sieben Millionen Euro jährlich. Hinzu kämen weitere vier Millionen Euro pro Jahr, um den Kostendruck abzufedern.

Darauf haben sich das Land Sachsen-Anhalt, Gesellschafter und Geschäftsführung der Harzer Schmalspurbahnen GmbH verständigt.

"Mit den Ergebnissen haben die HSB und ihre 280 Mitarbeiter eine klare Perspektive für die kommenden Schritte", sagte HSB-Geschäftsführerin Katrin Müller.

"Damit verschaffen wir der HSB Luft und ebnen den Weg für die Erarbeitung einer echten Zukunftsperspektive", sagte Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (61, FDP). "Wir werden das Unternehmen nach Kräften dabei unterstützen, sich neu aufzustellen", betonte sie.

Die getroffenen Entscheidungen und die finanziellen Zusagen seien jedoch ausdrücklich an verschiedene Maßgaben geknüpft.