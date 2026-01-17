Her mit den Förderanträgen! Sachsen-Anhalt investiert Millionen Euro in Digitalisierung

Magdeburg - Aus dem Infrastruktur-Sondervermögen stehen in Sachsen-Anhalt 2,5 Millionen Euro für Digitalisierungsprojekte bereit.

Digitalisierungsministerin Lydia Hüskens (61, FDP) wünscht sich Projekte, die einen nachhaltigen Beitrag zur digitalen Transformation des Bundeslandes leisten. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Ab sofort können Förderanträge gestellt werden, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitalisierung in Magdeburg mitteilte.

Unterstützt werden etwa die Anschaffung digitaler Infrastruktur und technischer Systeme, der Erwerb dauerhafter oder zeitlich begrenzter digitaler Nutzungsrechte sowie die Entwicklung und Beauftragung digitaler Verfahren.

"Kurz gesagt, wünsche ich mir Projekte, die einen nachhaltigen Beitrag zur digitalen Transformation und Leistungsfähigkeit unseres Bundeslandes auf allen Ebenen leisten", fasste Digitalisierungsministerin Lydia Hüskens (61, FDP) zusammen.

Projekte mit einem Volumen von bis zu 200.000 Euro werden nach Angaben des Ministeriums komplett gefördert. Sind die Ausgaben höher, müsse die darüber hinausgehende Summe durch Eigenmittel der Antragsteller oder Dritter gedeckt werden. Anträge können bis zum 31. März über das Beteiligungsportal des Landes Sachsen-Anhalt gestellt werden.