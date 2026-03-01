Zeugen gesucht: Triebtäter entblößt sich vor Kindern und wird handgreiflich

Halle (Saale) - Ein Mann hat sich am Samstagnachmittag vor zwei Kindern in Halle (Saale) entblößt und ging die beiden Mädchen dabei sogar körperlich an. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.

Ein Mann hat sich am Samstag in Halle (Saale) vor zwei Mädchen entblößt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Wie die Polizeiinspektion mitteilte, hatten sich eine 10-Jährige und eine 12-Jährige am Samstag gegen 15.45 Uhr am Bruchsee in der Neustadt aufgehalten, als sie von dem Unbekannten zunächst angesprochen wurden.

"Der Mann habe sich gegenüber den Mädchen entblößt und sei zudem handgreiflich geworden", sagte Polizeisprecher Michael Ripke.

"Die beiden Geschädigten setzten sich zur Wehr und ergriffen die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen blieben sie unverletzt."

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zu dem Täter auf.

Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sowie circa 1,65 Meter groß gewesen sein. Der Täter habe "ein europäisches Erscheinungsbild" aufgewiesen, hieß es. Der dunkelhaarige Mann soll zum Zeitpunkt des Übergriffs mit einem schwarzen Jogginganzug bekleidet gewesen sein und einen schwarzen Rucksack mit weißen Streifen bei sich getragen haben.