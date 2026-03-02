"Karls Erlebnis-Dorf" in Wernigerode: Hinweise auf baldigen Baustart

Wernigerode - Das erste Karls Erlebnis-Dorf in Sachsen-Anhalt entsteht in Wernigerode ( Landkreis Harz ) am Fuße des Brockens. Jetzt gibt es Hinweise auf die bevorstehende Bauphase.

Rot markierte Pflöcke ragen aus dem Boden und deuten auf baldige Arbeiten hin. © Christian Grube

Geplant ist, dass der Touristenmagnet an der Halberstädter Straße mit direkter Nähe zur A36 spätestens zur Saison 2029 eröffnen soll. Je nach Bauzeit können auch schon frühere Eröffnungstermine möglich sein.

Dass schon bald auf dem geplanten Grundstück erste Bauarbeiten stattfinden werden, zeigen derzeit aus dem Boden herausragende, rot markierte Pflöcke. Sie werden in erster Linie für Vermessungs- und Bauvorbereitungen verwendet.

Mitte Dezember entschied sich das traditionsreiche Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern für den neuen Standort, der sich gegen weitere konkurrierende Regionen im Harz durchsetzen konnte.

Etwa zwölf Hektar sollen für das Erlebnis-Dorf bebaut werden, hieß es bei der Bekanntgabe. Firmenchef Robert Dahl (54) sprach damals von einer Investition in Höhe von 30 Millionen Euro.

Für den Standort in Wernigerode sind etwa 180 dauerhafte Arbeitsplätze eingeplant.