"Karls Erlebnis-Dorf" in Wernigerode: Hinweise auf baldigen Baustart
Wernigerode - Das erste Karls Erlebnis-Dorf in Sachsen-Anhalt entsteht in Wernigerode (Landkreis Harz) am Fuße des Brockens. Jetzt gibt es Hinweise auf die bevorstehende Bauphase.
Geplant ist, dass der Touristenmagnet an der Halberstädter Straße mit direkter Nähe zur A36 spätestens zur Saison 2029 eröffnen soll. Je nach Bauzeit können auch schon frühere Eröffnungstermine möglich sein.
Dass schon bald auf dem geplanten Grundstück erste Bauarbeiten stattfinden werden, zeigen derzeit aus dem Boden herausragende, rot markierte Pflöcke. Sie werden in erster Linie für Vermessungs- und Bauvorbereitungen verwendet.
Mitte Dezember entschied sich das traditionsreiche Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern für den neuen Standort, der sich gegen weitere konkurrierende Regionen im Harz durchsetzen konnte.
Etwa zwölf Hektar sollen für das Erlebnis-Dorf bebaut werden, hieß es bei der Bekanntgabe. Firmenchef Robert Dahl (54) sprach damals von einer Investition in Höhe von 30 Millionen Euro.
Für den Standort in Wernigerode sind etwa 180 dauerhafte Arbeitsplätze eingeplant.
"Karls" in Wernigerode: Regionale Betriebe sollen profitieren
Während der Bauphase sollen vor allem regionale Handwerksbetriebe in die Errichtung des Dorfes miteinbezogen werden, teilte die Stadt Wernigerode mit.
Vor und während des Baus sollen auch die Einwohner der "bunten Stadt im Harz" vollumfänglich informiert werden.
Oberbürgermeister Tobias Kascha (46, SPD) betonte: "Um Einwohnerinnen und Einwohner bestmöglich zu informieren und den Austausch aktiv zu gestalten, werden wir zwei Bürgersprechstunden zur Ansiedlung anbieten. Hier nehmen wir Fragen, Hinweise und Ideen auf. Die Termine werden nach Abstimmung mit Karls kurzfristig veröffentlicht."
Der einstige Erdbeer-Anbaubetrieb hat sich über die Jahre zu einer beliebten Kette von Freizeitattraktionen für Familien entwickelt. Insgesamt gibt es bereits sieben Erdbeer-Dörfer, etwa bei Rostock, Berlin und Döbeln (Sachsen).
Weitere Erlebnis-Dörfer sollen in Oberhausen (Nordrhein-Westfalen), Plech (Bayern) und Bispingen (Niedersachsen) entstehen.
Titelfoto: Bildmontage: Stadt Wernigerode, Christian Grube