In den Osterferien: Baustelle sorgt für Sperrung auf der A2 zwischen Magdeburg und Hannover

Helmstedt/Marienborn - Lkw-Fahrer, Pendler und Urlauber müssen ausgerechnet in den Osterferien auf der A2 zwischen Magdeburg und Hannover vorübergehend mit Einschränkungen und Staus rechnen.

Auf der A2 sorgt eine weitere Baustelle ab Anfang April für Einschränkungen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die "Autobahn GmbH" mitteilt, wird die Auffahrt Marienborn/Helmstedt-Ost in Fahrtrichtung Hannover ab dem 30. März bis voraussichtlich 2. April komplett gesperrt.

"Die Freigabe der Auffahrt erfolgt voraussichtlich bereits zwischenzeitlich nach Beendigung der Arbeiten", teilte eine Sprecherin gegenüber TAG24 mit.

Für alle betroffenen Autofahrer wird eine Bedarfsumleitung zur Anschlussstelle Alleringersleben eingerichtet, um dort auf die Autobahn aufzufahren.

Grund dafür sind Instandsetzungsmaßnahmen im Rahmen der laufenden Großbaumaßnahme zur Erneuerung der A2 bei Eilsleben.