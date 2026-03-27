"Karls" testet diese besondere Attraktion: "So was gab es noch nie!"

Wernigerode - Das Unternehmen "Karls" plant etwas ganz Besonderes für den Harz - und das schon Jahre vor der Eröffnung des neuen Erlebnisdorfs .

"Karls" plant ab Mai ein temporäres Erlebnis-Dorf in Wernigerode. © Stadt Wernigerode

"So was gab es noch nie", sagte Firmenchef Robert Dahl bei einer Pressekonferenz am Freitag. "Karls" plant nämlich ab dem 19. Mai ein sogenanntes "Pop-Up-Festival" in Wernigerode.

Genaue Angaben zu den Öffnungszeiten machte das Unternehmen noch nicht, lediglich, dass das Event in den Sommermonaten stattfinden soll und derzeit kein Winterbetrieb vorgesehen sei.

Die saisonale Erlebniswelt soll einen Vorgeschmack für die Besucher liefern, was sie dann in einigen Jahren in dem neuen "Karls Erlebnisdorf" erwarten können.

Die Veranstalter können durch das "Pop-Up-Festival" die Organisation, Besucherströme, Lärm und Abläufe prüfen und erfahren, was bei den Gästen gut ankommt.

Zu den Attraktionen zählen unter anderem ein Markt, eine Kartoffelsackrutsche und eine Traktorbahn.