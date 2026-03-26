Neue Einschaltquoten: Das sind die beliebtesten Radiosender in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Zweimal im Jahr werden für alle Radiosender in Deutschland die Einschaltquoten erhoben. Am Mittwoch sind die neuesten Zahlen veröffentlicht worden. Das sind die beliebtesten Radiosender in Sachsen-Anhalt .

Immer mehr Menschen empfangen ihre Radiosender digital. (Symbolbild) © Lukas Schulze/dpa

Kennt Ihr die Werbespots, in denen aufgerufen wird, bei Telefonumfragen zum Thema Radio mitzumachen? Genau aus diesen Umfragen wird das Hörverhalten deutscher Radionutzer analysiert.

Dahinter steckt die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (AGMA).

Das kam bei ihrer ersten Erhebung 2026 heraus (Angaben in Hörer/Kontakte pro Tag):