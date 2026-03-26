Neue Einschaltquoten: Das sind die beliebtesten Radiosender in Sachsen-Anhalt
Magdeburg - Zweimal im Jahr werden für alle Radiosender in Deutschland die Einschaltquoten erhoben. Am Mittwoch sind die neuesten Zahlen veröffentlicht worden. Das sind die beliebtesten Radiosender in Sachsen-Anhalt.
Kennt Ihr die Werbespots, in denen aufgerufen wird, bei Telefonumfragen zum Thema Radio mitzumachen? Genau aus diesen Umfragen wird das Hörverhalten deutscher Radionutzer analysiert.
Dahinter steckt die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (AGMA).
Das kam bei ihrer ersten Erhebung 2026 heraus (Angaben in Hörer/Kontakte pro Tag):
radio SAW: 1,83 Millionen
Radio Brocken: 1,30 Millionen
MDR Jump: 0,92 Millionen
MDR Sachsen-Anhalt: 0,76 Millionen
89.0 RTL: 0,42 Millionen
Rockland: 0,16 Millionen
Heraus kam auch, dass immer mehr Menschen ihre bevorzugten Radiosender inzwischen digital hören. Entweder über das Digitalradio DAB+ oder als Stream im Internet. Die nächste Media-Analyse gibt es im Juli.
Titelfoto: Lukas Schulze/dpa