Neue Einschaltquoten: Das sind die beliebtesten Radiosender in Sachsen-Anhalt

Für die Radiosender in Sachsen-Anhalt wurden die neuesten Einschaltquoten veröffentlicht. Das sind die beliebtesten Stationen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Zweimal im Jahr werden für alle Radiosender in Deutschland die Einschaltquoten erhoben. Am Mittwoch sind die neuesten Zahlen veröffentlicht worden. Das sind die beliebtesten Radiosender in Sachsen-Anhalt.

Immer mehr Menschen empfangen ihre Radiosender digital. (Symbolbild)
Immer mehr Menschen empfangen ihre Radiosender digital. (Symbolbild)  © Lukas Schulze/dpa

Kennt Ihr die Werbespots, in denen aufgerufen wird, bei Telefonumfragen zum Thema Radio mitzumachen? Genau aus diesen Umfragen wird das Hörverhalten deutscher Radionutzer analysiert.

Dahinter steckt die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (AGMA).

Das kam bei ihrer ersten Erhebung 2026 heraus (Angaben in Hörer/Kontakte pro Tag):

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Sachsen-Anhalt Neue Statistik zeigt: In Sachsen-Anhalt gehen die Diebstähle zurück

  • radio SAW: 1,83 Millionen

  • Radio Brocken: 1,30 Millionen

  • MDR Jump: 0,92 Millionen

  • MDR Sachsen-Anhalt: 0,76 Millionen

  • 89.0 RTL: 0,42 Millionen

  • Rockland: 0,16 Millionen

Heraus kam auch, dass immer mehr Menschen ihre bevorzugten Radiosender inzwischen digital hören. Entweder über das Digitalradio DAB+ oder als Stream im Internet. Die nächste Media-Analyse gibt es im Juli.

Titelfoto: Lukas Schulze/dpa

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