Jahrelanger Finanzstreit: Salzlandkreis leitet Zwangsvollstreckung gegen Ameos ein

Bernburg/Zürich - Im Streit um den Verkauf der ehemaligen Salzlandkliniken setzt der Salzlandkreis ( Sachsen-Anhalt ) nun auf Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Schweizer Konzern Ameos.

Hintergrund für die Maßnahme ist ein jahrelanger Finanzstreit, der auf den Verkauf der Salzlandkliniken an Ameos zurückgeht. © Heiko Rebsch/dpa

Der Landrat habe die Zwangsvollstreckung in die Wege geleitet, teilte der Landkreis auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Hintergrund ist ein jahrelanger Finanzstreit, der auf den Verkauf der Salzlandkliniken an Ameos zurückgeht. Dem Kreis stehen in einer zweiten Rate noch 3,8 Millionen Euro zuzüglich Zinsen zu, insgesamt sind das inzwischen mehr als sechs Millionen Euro.

Dazu liegt dem Landkreis nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs ein vollstreckbarer Titel vor.

In den vergangenen Monaten hatte der Landkreis das Unternehmen mehrfach aufgefordert, die Zahlung zu leisten.

Die Ansprüche waren zuvor in mehreren Instanzen vor Gerichten bestätigt worden.