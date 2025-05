Jetzt steht es fest: Dann wählt Sachsen-Anhalt den neuen Landtag

Magdeburg - Der Termin steht: Sachsen-Anhalt wählt seinen neuen Landtag am 6. September 2026.

Das Landesparlament in Magdeburg beschloss den bereits favorisierten Termin in der Sitzung am heutigen Dienstag.

Somit haben die Parteien noch gut eineinhalb Jahre, um ihre Kandidaten aufzustellen. Die AfD will Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund (34) in die Wahl schicken, bei der SPD steht Wissenschaftsminister Armin Willingmann (62) zu Gespräch.

Die CDU - in der Landtagswahl 2021 mit 37 Prozent noch stärkste Kraft - kündigte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur an, im Oktober die Landesliste aufstellen zu wollen.

Dann würde sich auch herausstellen, ob erneut Ministerpräsident Reiner Haseloff (72) oder Wirtschaftsminister Sven Schulze (45) als Spitzenkandidat ins Rennen geht.