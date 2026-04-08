LKA meldet deutlich mehr Anzeigen wegen Kraftstoff-Diebstahl in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Im Vergleich zum Monat davor gab es in Sachsen-Anhalt im März dieses Jahres deutlich häufiger Anzeigen wegen des Diebstahls von Kraftstoffen.

Im März 2026 sei in Sachsen-Anhalt Kraftstoff im Wert von knapp 189.000 Euro gestohlen worden. (Symbolfoto) © Philip Dulian/dpa

Wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte, wurden insgesamt 95 Strafanzeigen erstattet, während es im Februar nur 30 waren.

Aufgrund der angespannten Preisentwicklung sei "durchaus zu befürchten", dass auch in den nächsten Monaten weit häufiger Kraftstoff geklaut werde als in der Vergangenheit, so die Einschätzung eines LKA-Sprechers. Zuvor hatte die "Volksstimme" berichtet.

Insgesamt sei im März 2026 in Sachsen-Anhalt Kraftstoff im Wert von knapp 189.000 Euro gestohlen worden, gab das LKA an. Im Monat vorher waren es nur knapp 65.000 Euro.

Die Preise für Benzin und Diesel waren zuletzt wegen des Krieges im Iran auch in Deutschland deutlich gestiegen. Da angesichts der Entspannung im Nahen Osten auch die Ölpreise über Nacht stark gesunken sind, könnte der Anstieg allerdings bald zu Ende sein.

Diebstähle von Kraftstoffen aus Baufahrzeugen oder abgestellten Lastern würden "nicht selten" festgestellt, erklärte der LKA-Sprecher. Vor März 2026 waren die Zahlen der in dem Monat eingegangenen Strafanzeigen allerdings immer auf einem ähnlichen Niveau.