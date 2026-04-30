Lohnstreit spitzt sich zu: Rotkäppchen-Mitarbeiter legen Arbeit nieder

Freyburg - Im Tarifkonflikt der Ernährungsindustrie in Sachsen-Anhalt kommt es erstmals zu einem Warnstreik beim Sekthersteller Rotkäppchen-Mumm. Beschäftigte am Standort Freyburg sollen am Donnerstag zeitweise die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte.

Rotkäppchen-Mitarbeiter streikten am Donnerstag. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Damit erreicht der Arbeitskampf eines der bekanntesten Unternehmen des Landes. Bei Rotkäppchen in Freyburg sind nach Gewerkschaftsangaben rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Die NGG weitet ihre Warnstreiks zugleich auf weitere Betriebe aus. Bereits seit Mittwoch wird demnach in Werken der Schwarz-Gruppe sowie in einem Backwarenbetrieb in Halle die Arbeit niedergelegt.

Hintergrund ist das bisherige Angebot der Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde. Dieses sieht eine Lohnerhöhung von insgesamt rund zehn Prozent in vier Stufen bis 2029 vor, beginnend mit 2,8 Prozent im Jahr 2026. Die NGG kritisiert dies als unzureichend und verweist auf weiterhin deutliche Unterschiede zu westdeutschen Standorten.

Der Arbeitgeberverband der Ernährungswirtschaft (VdEW) bezeichnet das Angebot dagegen als tragfähige Grundlage für eine Einigung.

Die vierjährige Laufzeit solle Planungssicherheit schaffen und eine schrittweise Annäherung der Entgelte ermöglichen.