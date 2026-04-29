Erhebliche Einschränkungen: A14 am Wochenende gesperrt

Halle (Saale) - Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A14 müssen sich an diesem Wochenende auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Zwischen der Anschlussstelle Löbejün und Halle-Trotha wird die Strecke in beiden Richtungen nacheinander für mehrere Stunden voll gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.

Wer am Wochenende auf der A14 unterwegs ist, sollte mehr Zeit einplanen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Am Samstag ist demnach von etwa 2 Uhr bis 23.30 Uhr die Fahrtrichtung Halle betroffen. Die Auffahrt an der Anschlussstelle Löbejün in Richtung Halle ist ebenfalls gesperrt.

Der Verkehr soll dort von der Autobahn abgeleitet und über die ausgeschilderte Umleitung U24 über die Landstraße 50 geführt werden. Die Strecke führt zurück zur Anschlussstelle Halle-Trotha.

Am Sonntag folgt die Gegenrichtung: Von etwa 2 Uhr bis 21 Uhr ist die A14 zwischen Halle-Trotha und Löbejün in Fahrtrichtung Magdeburg gesperrt.

Auch die Auffahrt Halle-Trotha in Richtung Magdeburg ist dann dicht.

Der Verkehr wird über die Umleitung U5 geführt und bei Löbejün wieder auf die Autobahn geleitet.