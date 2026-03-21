Mann von Gruppe verfolgt und mit Pfefferspray attackiert: Plötzlich fällt ein Schuss

Halle (Saale) - Bei einer Auseinandersetzung wurde ein 29-Jähriger am Freitagabend in Halle von einer Gruppe verfolgt und angegriffen. Sogar ein Schuss ist gefallen.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Im Bereich des Neustadt Centrums gerieten der Mann und die Gruppe aus mehreren Personen gegen 14.20 Uhr aneinander.

Schnell eskalierte die Situation und ein bislang Unbekannter beschädigte die Autoscheibe des 29-Jährigen.

Der Mann versuchte daraufhin zu gehen, doch die Gruppe verfolgte ihn.

"In der Folge setzte ein namentlich bekannter 22-jähriger Tatverdächtiger Pfefferspray gegen den Geschädigten ein", erklärte die Polizeisprecherin Inken Henningsen.

Darüber hinaus schoss ein 17-Jähriger mindestens einmal mit einer Schreckschusswaffe in die Luft und bedrohte das Opfer verbal.

Der Mann wurde ambulant behandelt.