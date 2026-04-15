Mehr Ausländer in Sachsen-Anhalt - diese Nationalitäten dominieren
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Von Dörthe Hein
Halle - Die Zahl der ausländischen Menschen in Sachsen-Anhalt hat Ende 2025 einen Höchststand erreicht.
Zum 31. Dezember lebten hierzulande 192.155 Ausländer, wie das Statistische Landesamt mit Bezug auf das Ausländerzentralregister mitteilte.
Das waren 3055 ausländische Personen oder 1,6 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor.
38.950 Ukrainer bildeten die größte Nationalitätengruppe der in Sachsen-Anhalt lebenden Ausländer, gefolgt von Menschen mit syrischem Pass (29.165) und Staatsangehörigen aus Polen (14.415).
Innerhalb der vergangenen zehn Jahre erhöhte sich die Zahl der Ausländer den Angaben zufolge um rund 109.100 Personen; 2015 waren es noch etwa 83.050 gewesen.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa