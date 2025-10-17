Mehrere tote Kraniche entdeckt: Stausee Kelbra abgeriegelt

Sangerhausen - Aufgrund des Geflügelpest-Verdachts am Stausee Kelbra rät der Landkreis Mansfeld-Südharz Geflügelhaltern in der Region, die Tiere im Stall zu lassen.

Der Stausee Kelbra wurde wegen des Verdachts auf Geflügelpest abgesperrt. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Auch wenn der Verdacht bisher nicht bestätigt sei, habe man verschiedene Maßnahmen ergriffen, teilte der Landkreis mit.

"So ist unter anderem eine Desinfektionsschleuse für die eingesetzten Kräfte eingerichtet worden." Auch die Taskforce für Tierseuchen des Landesamtes für Verbraucherschutz sei vor Ort gewesen.

Am Stausee Kelbra wurden in den vergangenen Tagen mehrere tote Kraniche gefunden. Um ein Verschleppen des Virus zu verhindern, ist es den Angaben zufolge nur noch den Mitarbeitern des Veterinäramtes, des Talsperrenbetriebes und weiteren Einsatzkräften gestattet, das Areal rund um den Stausee und die Staumauer zu betreten.

Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr wurden verendete Tiere durch einen Drohnenüberflug lokalisiert.