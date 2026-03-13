A9 für mehrere Tage gesperrt: Dieser Bereich ist betroffen
Von Elisa Luzia Bigdon
Halle (Saale) - Ein Abschnitt der A9 bei Halle wird ab Sonntagabend mehrere Tage gesperrt.
Wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH mitteilte, ist die Strecke zwischen der Anschlussstelle Halle und dem Schkeuditzer Kreuz in Fahrtrichtung München betroffen.
Sie beginnt am Sonntag, 15. März, gegen 22 Uhr und dauert voraussichtlich bis Mittwoch, 18. März, 8 Uhr.
Auch die Auffahrt Wiedemar in Richtung München bleibt in dieser Zeit geschlossen. Das Schkeuditzer Kreuz selbst ist nicht betroffen.
Eine Umleitung führt ab Halle über die B100 zum Schkeuditzer Kreuz.
Grund für die Arbeiten seien Schäden an der Fahrbahn, die durch den häufigen Wechsel von Frost und Tauwetter entstanden sind.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa