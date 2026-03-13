A9 für mehrere Tage gesperrt: Dieser Bereich ist betroffen

Halle (Saale) - Ein Abschnitt der A9 bei Halle wird ab Sonntagabend mehrere Tage gesperrt.

Die A9 wird ab Sonntagabend in Fahrtrichtung München zwischen der Anschlussstelle Halle und dem Schkeuditzer Kreuz gesperrt. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH mitteilte, ist die Strecke zwischen der Anschlussstelle Halle und dem Schkeuditzer Kreuz in Fahrtrichtung München betroffen.

Sie beginnt am Sonntag, 15. März, gegen 22 Uhr und dauert voraussichtlich bis Mittwoch, 18. März, 8 Uhr.

Auch die Auffahrt Wiedemar in Richtung München bleibt in dieser Zeit geschlossen. Das Schkeuditzer Kreuz selbst ist nicht betroffen.

Eine Umleitung führt ab Halle über die B100 zum Schkeuditzer Kreuz.