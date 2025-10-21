Migrationswende läuft: Sachsen-Anhalt verzeichnet deutlich weniger Asylsuchende

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt kommen weiterhin deutlich weniger Asylsuchende an. Laut dem Innenministerium in Magdeburg lagen im Juni, Juli, August und September die Zugangszahlen jeweils deutlich unter denen des Vorjahres.

Die Zahlen der Asylsuchenden in Sachsen-Anhalt sind rückläufig. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Bis Ende September sind demnach in diesem Jahr insgesamt 2224 Asylsuchende im Land registriert worden. Das sind rund 42 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Jahres 2024 (3867 Zugänge).

Die durchschnittliche wöchentliche Zugangszahl von Asylsuchenden liegt den Angaben zufolge in diesem Jahr bei aktuell 56 Personen.

Im Jahr 2024 lag der Durchschnittswert bei 99 Personen.

"Die Migrationswende ist Realität und in vollem Gange. Jetzt dürfen wir nicht nachlassen", sagte Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU).

"Die Kontrolle der Außengrenzen, eine Konzentration auf wirklich Schutzbedürftige und konsequente Rückführungen sind und bleiben zentrale Pfeiler einer funktionsfähigen Asylpolitik."

