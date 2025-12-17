Millionen Tonnen Lithium in der Altmark: KI soll Abbau voranbringen

Salzwedel - Für die Lithiumgewinnung in der Altmark setzt Neptune Energy verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI).

Die Firma Neptune Energy plant, das Lithium in Zukunft abzubauen. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Um das geologische Wissen aus der bisherigen Erdgasförderung für das geplante Lithium-Projekt zu erschließen, seien die Papierarchive in eine digitale, durchsuchbare Datenbank verwandelt worden, teilte das Unternehmen mit.

Es handele sich um mehr als 100.000 Dokumente aus fast 60 Jahren Erdgasproduktion. In dieser Zeit seien rund 400 Bohrungen durchgeführt worden.

Was früher tage- oder wochenlange Recherchen in Papierarchiven bedeutete, sei jetzt mit einer gezielten Chat-Abfrage möglich. Damit sollen die bisherigen geologischen Erkenntnisse besser zugänglich gemacht werden, um das Lithium-Projekt voranzutreiben.

Die Altmark bietet nach Unternehmensangaben ein großes Potenzial für die Versorgung mit Lithium, einem zentralen Rohstoff für Batterien und Elektromobilität. Es handele sich um eine der größten projektbezogenen Lithium-Ressourcen der Welt.