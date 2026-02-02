Misshandeltes Baby wieder bei Mutter: Täter auf freiem Fuß

Das in Halle von einem Familienmitglied misshandelte Baby befindet sich nicht mehr in medizinischer Behandlung.

Von Sabrina Gorges

Halle (Saale) - Das in Halle von einem Familienmitglied misshandelte Baby befindet sich nicht mehr in medizinischer Behandlung.

Das Baby ist wieder bei seiner Mutter. (Symbolfoto)
Das Baby ist wieder bei seiner Mutter. (Symbolfoto)  © Waltraud Grubitzsch/dpa

Es sei wieder zurück bei der Mutter, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Der Säugling war von einem Mann geschlagen und geschüttelt worden, der Fall war der Polizei am vergangenen Dienstag bekannt geworden. Im Internet kursierte kurzzeitig auch ein Video von der Tat.

Der Tatverdächtige befindet sich aufgrund fehlender Haftgründe auf freiem Fuß, wie es hieß.

Grausames Video aufgetaucht: Mann schlägt und schüttelt Baby
Sachsen-Anhalt Grausames Video aufgetaucht: Mann schlägt und schüttelt Baby

Die Ermittlungen liefen. "Wir haben zudem Maßnahmen eingeleitet, die eine erneute Misshandlung ausschließen", sagte der Sprecher.

Unter anderem sei ein Kontakt- und Annäherungsverbot ausgesprochen worden. Die betroffene Familie ist der Polizei bekannt, das zuständige Jugendamt informiert.

Aus Gründen des Opferschutzes werden keine weiteren Angaben etwa zum Wohnort oder zu Alter und Geschlecht des Babys gemacht.

Titelfoto: Waltraud Grubitzsch/dpa

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt: