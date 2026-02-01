Grausames Video aufgetaucht: Mann schlägt und schüttelt Baby

Halle (Saale) - Unglaublich: Ein Mann soll in Halle einen Säugling misshandelt haben. Ein Video von der Tat sorgt für Entsetzen im Netz.

Das Baby wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, dem Mann wurde der Kontakt verboten. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

"Wir haben unter anderem wegen des Verdachts der Misshandlung Schutzbefohlener die Ermittlungen aufgenommen", sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Ein Video der Tat kursierte den Angaben nach im Internet.

Der Fall sei den Beamten schon vor Veröffentlichung des Videos bekannt gewesen. Zuvor hatte die Mitteldeutsche Zeitung berichtet. Demnach soll der Mann das Baby vor laufender Kamera geschüttelt und geschlagen haben.

Das Baby befinde sich im Krankenhaus. Es seien "alle notwendigen medizinischen Versorgungen und Diagnostiken veranlasst worden", hieß es weiter.

Es werde ein Fall von häuslicher Gewalt mit familiärem Hintergrund vermutet, so der Sprecher. Das zuständige Jugendamt sei informiert worden.

Gegen den Tatverdächtigen sei demnach ein Kontakt- und Annäherungsverbot ausgesprochen worden. "Alle Beteiligten, also die Familie, sind uns namentlich bekannt", sagte der Sprecher.