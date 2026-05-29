Mitten im Zentrum: Rentner hantiert an Fenster mit Maschinengewehr-Attrappe

Halle (Saale) - Ein besorgter Anrufer informierte die Polizei am Freitagmorgen über einen Mann, der im Bereich der Innenstadt von Halle augenscheinlich mit einem Maschinengewehr an seinem Fenster hantierte.

Ein Zeuge bekam die Szenen mit. (Symbolbild) © 123RF/azgek

Sofort nach dem Telefonat wurden gegen 7.20 Uhr alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet und Beamte zur Großen Brauhausstraße losgeschickt, informierte Polizeisprecher Thomas Müller.

Der 71-jährige Deutsche konnte kurz darauf im Bereich des Mehrfamilienhauses gestellt werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurde eine CO2-Luftdruckwaffe in Maschinengewehrform gefunden. Die Beamten stellten sie sicher.

"Eine Gefahrenlage bestätigte sich hiernach nicht", so Müller.