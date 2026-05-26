Ärzte, Schulen, Internet, Straßen: Diese Städte in Sachsen-Anhalt sind am besten versorgt

Köln/Halle - Wo ist das dichteste, beste, am schnellsten erreichbare Versorgungsnetz? Wo lässt es sich in Sachsen-Anhalt gut leben? Eine Studie gibt Antworten.

Wie gut ist die Infrastruktur in unseren Städten? Eine Studie veröffentlichte ein neues Ranking. (Symbolbild) © Marius Fuhrmann/dpa

Im landesweiten Vergleich sind die Menschen in Halle am besten mit Ärzten, Schulen, schnellem Internet und vielen anderen Infrastruktur-Angeboten versorgt.

Das geht aus dem "IW-Gemeindecheck Daseinsvorsorge" hervor, den das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag des Tabakkonzerns Philip Morris erstellte.

Bundesweit ist die Saalestadt auf dem 37. von insgesamt 10.817 Plätzen.

Ausgewertet wurden nach Angaben der Gesellschaftsforschung des IW 17 Indikatoren in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Mobilität, Digitales und Freizeit. Zuerst hatte das Nachrichtenmagazin "Spiegel" darüber berichtet.

Den zweiten Platz in Sachsen-Anhalt belegt die Landeshauptstadt Magdeburg. Sie landete im IW-Ranking allerdings ein ganzes Stück hinter Halle auf dem 103. Platz.

Dahinter folgen andere vergleichsweise größere Städte wie Wernigerode (Rang 119), Schönebeck (Rang 153), Bernburg (Rang 156) und Merseburg (184).