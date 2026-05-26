Nach Kauf von Intel-Fläche: Wann kommen die ersten Unternehmen?

Magdeburg - Bis sich auf dem ursprünglich für das US-Unternehmen Intel in Sachsen-Anhalt vorgesehenen Industriegrundstück andere Unternehmen ansiedeln, könnte es laut Finanzminister Michael Richter (71, CDU) noch mehrere Jahre dauern.

Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (71, CDU) schätzt, dass sich erst in Jahren neue Unternehmen auf der Intel-Fläche ansiedeln. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Zunächst müssten etwa Verträge geschlossen und Finanzierungen geklärt werden, sagte er. Das Land hatte in der vergangenen Woche weitere Teile der Intel-Flächen gekauft, ist jedoch noch nicht im Besitz aller Flächen.

Zum Kaufpreis der Grundstücke machte Richter keine Angaben. Es sei jedoch ein fairer Preis, so der CDU-Politiker. Im nächsten Schritt sollen auf dem Gelände Maßnahmen für Strom, Wasser und Abwasser ergriffen werden. Unter anderem ist ein großes Wasserwerk an der Elbe für rund 180 Millionen Euro geplant.

Der Bereich in der Landeshauptstadt Magdeburg und zwei angrenzenden Gemeinden soll langfristig zum High-Teck-Park Sachsen-Anhalt weiterentwickelt werden. Der geplante Industriepark umfasst insgesamt eine Fläche von rund 1100 Hektar.

Die Stadt Magdeburg wolle seiner Kenntnis nach auf ihr Vorkaufsrecht für die am vergangenen Freitag erworbenen Flächen verzichten.