Nach dramatischer Rettungsaktion: Strandbad verweigert Gästen ohne Deutschkenntnisse den Zutritt

Halle (Saale) - Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse werden in ein Strandbad in Halle ( Sachsen-Anhalt ) nicht mehr eingelassen.

Nach einem Vorfall in Halle gilt: Wer nicht gut genug Deutsch spricht, bekommt keinen Zutritt zum Badesee. (Archivfoto) © Heiko Rebsch/dpa

"Wir müssen uns sicher sein, dass die Besucherinnen und Besucher unsere Baderegeln verstehen und so konsequent sein, um die Sicherheit der Badegäste gewährleisten zu können", sagte der Geschäftsführer des Heidebades in Halle, Mathias Nobel, der Deutschen Presse-Agentur.



Falle am Eingang auf, dass es Verständnisprobleme gebe, werde im Einzelfall entschieden, wie verfahren werde. Es gehe vor allem darum, dass die Badegäste wüssten, wie sie sich am Wasser verhalten müssten. Für seine Entscheidung sei er auch kritisiert worden. "Wir bleiben da aber konsequent."

Vor allem an heißen Tagen wie am vergangenen Wochenende sei auch am Einlass des Bades so viel los, dass eine neue Regelung habe gefunden werden müssen – ergänzend zu den Hinweisschildern, die an mehreren Stellen im Bad zu finden sind, so der Geschäftsführer.

Seit die neue Einlassregel vor wenigen Tagen eingeführt worden sei, seien vereinzelt Menschen nicht eingelassen worden.