Nach Schlägerei vor Club: Polizei kontrolliert 59 Personen

Halle (Saale) - Eine Schlägerei vor einem Club in Halle hat in der Nacht auf Samstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Polizei war mit zahlreichen Beamten im Einsatz. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wie Polizeisprecher Michael Ripke mitteilte, wurden die Beamten gegen 3.15 Uhr über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich des Friedemann-Bach-Platzes informiert.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine größere Menschenansammlung. Aufgrund der unklaren Lage habe man daraufhin insgesamt 59 Personen kontrolliert.

"Nach bisherigem Erkenntnisstand soll sich die gemeldete Auseinandersetzung lediglich zwischen zwei Männern zugetragen haben", sagte Polizeisprecher Ripke. "Dabei sei eine Person durch einen derzeit Unbekannten mit Pfefferspray attackiert worden."