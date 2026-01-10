Nach Schneesturm "Elli": Weiterhin Busausfälle in Teilen von Sachsen-Anhalt

Mansfeld-Südharz - In Teilen von Sachsen-Anhalt ist der Busverkehr wegen starker Schneefälle weiterhin gestört.

Der Betrieb des ÖPNV in Sachsen-Anhalt wird schrittweise wieder aufgenommen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Im Landkreis Mansfeld-Südharz bleibt der Linienverkehr bis auf Weiteres eingestellt, teilten die Behörden mit.

Auch alle Filialen der Sparkasse bleiben am Samstag geschlossen.

In der Altmark bleibt der ÖPNV am Vormittag ebenfalls komplett ausgesetzt, wie das Busunternehmen PVGS in Salzwedel mitteilte. Ab Mittag sollen die Busse wieder fahren.

Im Harz sind die Busse nach Angaben der Harzer Verkehrsbetriebe weiterhin unterwegs.

In den Höhenlagen über 250 Metern könne es allerdings zu Verspätungen kommen.