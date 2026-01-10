Nach Schneesturm "Elli": Weiterhin Busausfälle in Teilen von Sachsen-Anhalt
Von Simon Kremer
Mansfeld-Südharz - In Teilen von Sachsen-Anhalt ist der Busverkehr wegen starker Schneefälle weiterhin gestört.
Im Landkreis Mansfeld-Südharz bleibt der Linienverkehr bis auf Weiteres eingestellt, teilten die Behörden mit.
Auch alle Filialen der Sparkasse bleiben am Samstag geschlossen.
In der Altmark bleibt der ÖPNV am Vormittag ebenfalls komplett ausgesetzt, wie das Busunternehmen PVGS in Salzwedel mitteilte. Ab Mittag sollen die Busse wieder fahren.
Im Harz sind die Busse nach Angaben der Harzer Verkehrsbetriebe weiterhin unterwegs.
In den Höhenlagen über 250 Metern könne es allerdings zu Verspätungen kommen.
Laut dem Deutschen Wetterdienst ist das Schlimmste, das Schneesturm "Elli" mit sich brachte, vorüber. Zum Beginn in die neue Woche sollen die Temperaturen dann wieder in den Plusbereich steigen.
