Seltener DDR-Zug nach Restauration auf Probefahrt

Halberstadt - Nach Problemen an der Elektrik und der Bremsanlage im vergangenen Jahr ist ein restaurierter DDR-Schnelltriebwagen vom Typ SVT Görlitz erstmals wieder zu einer Probefahrt unterwegs gewesen.

Der SVT Görlitz stoppte unter anderem im Bahnhof von Wernigerode. © Matthias Bein/dpa

"Das ist die erste Werksprobefahrt gewesen", sagte Gunnar Kloß von der SVT Görlitz gGmbH über die Testfahrt des historischen Zuges auf der Bahnstrecke zwischen Halberstadt und Blankenburg (Landkreis Harz).

Die gemeinnützige Gesellschaft organisiert das Projekt rund um den Schnellzug und hat ihn vom Deutsche-Bahn-Museum in Nürnberg (Bayern) angemietet. Die technische Aufarbeitung erfolgt derzeit im Werk des Unternehmens VIS Verkehrs Industrie Systeme GmbH in Halberstadt.

Der vierteilige Zug war nach der Fahrt am Dienstag unter anderem im Bahnhof Wernigerode zu sehen. Auf dem Werksgelände in Halberstadt sei der Triebwagen bereits seit Längerem zu Testzwecken bewegt worden, erklärte Kloß.

Jetzt stünden weitere Schritte an. "Jetzt geht es mit Probefahrten, Abnahmefahrten und Ausbildungsfahrten weiter", sagte Kloß.

Ziel sei es, im zweiten Quartal erstmals wieder Fahrgäste zu befördern.