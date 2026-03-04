Quecksilber auf Straße gefunden: Entwarnung durch erste Analysen

Salzwedel/Magdeburg - Nach dem Fund von Quecksilber auf einer Straße in Cheine ( Altmarkkreis Salzwedel ) geben erste Untersuchungsergebnisse Entwarnung.

Aufgestellte Hinweisschilder weisen auf die Gefährlichkeit von Quecksilber hin. © Olaf Meining/Altmarkkreis Salzwedel

Wie der Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, ergaben die Untersuchungen vom Dienstag in den Wohnräumen und Eingangsbereichen keine Kontamination mit Quecksilber.

"Ergänzende Luftuntersuchungen heute im bewohnten Abschnitt der Straße waren ebenfalls komplett kontaminationsfrei. Damit kann für die Bewohnerinnen und Bewohner der Straße bei Einhaltung der aktuellen Sperrungen Entwarnung gegeben werden."

Ergebnisse der am Mittwoch genommenen Bodenproben sollen frühestens am Donnerstag vorliegen. Unterdessen waren die Anwohner aufgefordert, Urinproben abzugeben.

Diese sollen vom Landesamt für Verbraucherschutz untersucht werden. Mit Ergebnissen wird frühestens in 14 Tagen gerechnet, wie es weiter hieß.

"Diese Untersuchungen sollen ausschließen, dass es in der jüngsten Vergangenheit zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen gekommen ist."