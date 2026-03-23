Neue Statistik zeigt: In Sachsen-Anhalt gehen die Diebstähle zurück
Von Christopher Kissmann
Magdeburg - Die Fahrraddiebstähle in Sachsen-Anhalt gehen deutlich zurück – auch andere Diebstahlsdelikte nehmen ab. Was die aktuelle Kriminalstatistik zeigt.
In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr 56.649 Diebstahlsdelikte erfasst worden. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Rückgang um 1763 Fälle beziehungsweise drei Prozent, wie aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht.
Die Ergebnisse will Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU) am Dienstag in Magdeburg vorstellen.
Deutlich rückläufig waren etwa Fahrraddiebstähle (minus 10,2 Prozent), Diebstähle an oder aus Kraftfahrzeugen (minus 12,4 Prozent) sowie Diebstähle in und aus Boden- beziehungsweise Kellerräumen (minus 16,1 Prozent).
Die Zahl der Ladendiebstähle blieb mit 11.214 nahezu konstant.
"Diebstahlsdelikte bildeten auch im vergangenen Jahr knapp ein Drittel der polizeilich registrierten Straftaten", sagte Zieschang der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Schon einfache Vorsichtsmaßnahmen können helfen, es Dieben schwerer zu machen."
Die Landespolizei gebe dazu regelmäßig Präventionshinweise und biete Beratungen an.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa