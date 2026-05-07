Archäologen sichern Spuren von NS-Zwangsarbeit bei Grabungen in Sachsen-Anhalt

Genthin - Archäologen haben bei Genthin im Jerichower Land Spuren eines ehemaligen Konzentrations-Außenlagers sowie weiterer Zwangsarbeitslager aus der Zeit des Nationalsozialismus freigelegt.

Bei den Grabungen wurden Geschirrteile, Flaschen und persönliche Gegenstände ehemaliger Insassen gefunden. © Bildmontage: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Katharina Hindelang, Anna Swieder

Bei der Forschungsgrabung im März wurden unter anderem Hinweise auf die Bauweise der Baracken sowie zahlreiche Alltagsgegenstände ehemaliger Häftlinge und Zwangsarbeiter entdeckt, wie das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt mitteilte.

Nördlich von Genthin befand sich den Angaben zufolge von 1935 bis 1945 die Munitionsfabrik Silva-Metallwerke. Rund um das Werk entstand während des Zweiten Weltkriegs eine weitläufige Lagerlandschaft mit verschiedenen Formen von Internierungs- und Zwangsarbeitslagern.

Dort waren zeitweise mehrere tausend Menschen untergebracht, darunter vor allem Frauen, die unter schweren Bedingungen in der Munitionsproduktion arbeiten mussten, wie es hieß.

Im Rahmen einer einwöchigen Grabungskampagne untersuchten Archäologen vier frühere Barackenstandorte. Die Arbeiten erfolgten bewusst nur kleinräumig und mit möglichst geringen Eingriffen in den Boden, so das Landesamt.

Dabei seien Erkenntnisse über die Konstruktion und Nutzung der Lager gewonnen worden. Gefunden wurden unter anderem Geschirrteile, Flaschen und persönliche Gegenstände ehemaliger Insassen.