Im Pflanzkübel eingeschlafen? Betrunkener schlägt am hellichten Tag um sich

Köthen - Am Dienstagmittag fanden Mitarbeiter des Ordnungsamts in Köthen einen Mann, der in einem Pflanzkübel eingeschlafen war.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der 52-Jährige bereits geflüchtet. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitteilte, waren die Mitarbeiter des Ordnungsamtes gegen 12 Uhr in der Wallstraße in Köthen auf den Mann gestoßen.

Dabei hatten sie den 52-Jährigen kopfüber in einem Pflanzkübel schlafend und offenbar stark betrunken vorgefunden. Zudem hätten neben ihm mehrere alkoholische Getränke gestanden.

"Als der Mann geweckt werden konnte, reagierte er äußerst aufgebracht, beleidigte die Mitarbeiter und schlug auf einen der Ordnungshüter ein", so die Polizei.