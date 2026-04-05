Osterfeuer-Tragödie in Sachsen-Anhalt: 20-Jähriger läuft in Flammen und stirbt

Weida-Land - Beim Osterfeuer am Samstagabend in Obhausen (Saalekreis) spielten sich schlimme Szenen ab.

Ein 20-Jähriger zog sich beim Osterfeuer am Samstagabend tödliche Verbrennungen zu. (Symbolbild) © Maurizio Gambarini/dpa

Nach Angaben der Polizei nahmen etwa 300 Personen an dem Event in Obhausen teil, als ein 20-Jähriger kurz vor 20 Uhr plötzlich mitten in das Feuer lief.

"Ersthelfer zogen ihn heraus, der Betroffene hat großflächig schwerste Verbrennungen erlitten", so ein Sprecher. "Er kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus."

Am Sonntagmorgen erlag der 20-Jährige seinen schweren Verletzungen.

Wieso der junge Mann in die Flammen geschritten war, ist bisher unklar und deshalb Gegenstand der Ermittlungen. Nach bisheriger Einschätzung lag wohl keine Fremdeinwirkung vor.

Nach dem Vorfall wurde die Veranstaltung umgehend beendet, außerdem rückten mehrere Notfallseelsorger an, um Angehörige und Zeugen zu betreuen.