Randalierer verwüsten Schule und verursachen sechsstelligen Sachschaden

Merseburg - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in einer Schule in Merseburg (Saalekreis) randaliert und dabei einen immensen Sachschaden verursacht.

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu einem Gymnasium in Merseburg und randalierten auf dem Herrenklo. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Täter sich während des vergangenen Wochenendes Zutritt zu dem Schulgebäude verschafft und auf der Herrentoilette gewütet.



Dabei schlugen sie auch die Zu- und Abwasserleitungen der Waschbecken ab.

"Dadurch drang eine bislang unbekannte Menge Wasser in die Gebäudesubstanz, drang bis zum Keller durch und setzte diesen teilweise unter Wasser", so Polizeisprecher Felix Strobach.

Wie die "MZ" berichtet, handelt es sich bei der betroffenen Schule um das Herder-Gymnasium.