Randalierer verwüsten Schule und verursachen sechsstelligen Sachschaden

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In Merseburg verwüsteten Randalierer eine Schule, der Schaden geht in die Hunderttausende. Sie schlugen auch die Zu- und Abwasserleitungen der Waschbecken ab.

Von Jan-Gerrit Vahl

Merseburg - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in einer Schule in Merseburg (Saalekreis) randaliert und dabei einen immensen Sachschaden verursacht.

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu einem Gymnasium in Merseburg und randalierten auf dem Herrenklo. (Symbolfoto)
Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu einem Gymnasium in Merseburg und randalierten auf dem Herrenklo. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Täter sich während des vergangenen Wochenendes Zutritt zu dem Schulgebäude verschafft und auf der Herrentoilette gewütet.

Dabei schlugen sie auch die Zu- und Abwasserleitungen der Waschbecken ab.

"Dadurch drang eine bislang unbekannte Menge Wasser in die Gebäudesubstanz, drang bis zum Keller durch und setzte diesen teilweise unter Wasser", so Polizeisprecher Felix Strobach.

Wie die "MZ" berichtet, handelt es sich bei der betroffenen Schule um das Herder-Gymnasium.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf circa 400.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tathergang aufgenommen.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt: