Rettungseinsatz und Krankenhaus: Mann und sein Hund brechen auf Eis ein

In Halle (Saale) ist ein Mann zusammen mit seinem Hund auf dem Eis eingebrochen. Er wollte eine Eisfläche der Weißen Elster betreten.

Von Christopher Kissmann

Halle (Saale) - Die winterlichen Temperaturen lassen teilweise das Eis auf Seen, Flüssen und Bächen gefrieren. Das birgt aber auch Gefahren, wie ein Mann in Sachsen-Anhalt feststellen musste.

Vielerorts warnen Schilder davor, die Eisflächen nicht zu betreten. (Symbolbild)
Vielerorts warnen Schilder davor, die Eisflächen nicht zu betreten. (Symbolbild)  © Florian Gut/dpa

In Halle (Saale) ist der Mann zusammen mit seinem Hund auf eine Eisfläche der Weißen Elster gegangen und ins Wasser eingebrochen.

Mitglieder der halleschen Berufs- und der freiwilligen Feuerwehr hätten den Mann und seinen Hund gerettet, teilte die Stadt Halle gegenüber der Deutschen Presseagentur mit.

Es sei auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz gekommen.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, der verletzte Hund zu einem Tierarzt gebracht.

Die Stadt warnte eindringlich vor dem Betreten von Eisflächen. "Das Eis ist nicht tragfähig und kann unvermittelt brechen – mit lebensbedrohlichen Folgen", hieß es.

Titelfoto: Florian Gut/dpa

